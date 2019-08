Tientallen doden door explosie Syrische basis

Ruim dertig Syrische en geallieerde strijdkrachten zijn zaterdag om het leven gekomen door een explosie van munitie op een luchthaven in Midden-Syrië. Dat meldt het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten.

Volgens het in Groot-Brittannië gevestigde observatorium dat zich op een netwerk van bronnen ter plaatse baseert, is het onduidelijk wat de explosie heeft veroorzaakt bij de luchtmachtbasis Shayrat in de provincie Homs.

Het staatspersbureau SANA meldde dat „door een technische fout tijdens het vervoer van oude munitie” een niet gespecificeerd aantal dodelijke slachtoffers is gevallen.

Sharat is een van de belangrijkste bases van het Syrische regime. Op de basis zijn volgens het observatorium Iraanse strijdkrachten gestationeerd.

In 2017 viel het Amerikaanse leger de luchtmachtbasis aan met meer dan vijftig Tomahawk-raketten. Die aanval was een vergelding voor de vermeende gifgasaanval op de Syrische plaats Khan Sheikhoun die tientallen burgers het leven kostte. De VS hielden het Syrische regime van Bashar al-Assad verantwoordelijk voor die aanval.