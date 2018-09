Tientallen doden door busongeval India

Tientallen mensen zijn om het leven gekomen door een busongeval in India. Het voertuig raakte van de weg in de deelstaat Telangana. De bestuurder verloor naar verluidt de macht over het stuur toen hij op een drukke weg uitweek voor een andere bus, bericht de krant Hindustan Times.

Na het ongeval schoten omwonenden te hulp. Zij kregen later versterking van de hulpdiensten. De politie meldt dat tot dusver zeker 40 lichamen zijn geborgen. Het dodental kan nog stijgen, omdat veel slachtoffers er slecht aan toe zijn.

De krant The Times of India bericht dat de bus meer dan zestig pelgrims vervoerde. Zij waren onderweg naar een tempel in het gebied.