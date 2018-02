Tientallen reizigers zijn in het zuiden van Peru om het leven gekomen toen de bus waarin ze zaten in een ravijn stortte. De bus was onderweg van de kustplaats Chala naar de stad Arequipa. Volgens de autoriteiten daar zijn dertig van de bijna vijftig reizigers om het leven gekomen. De meeste anderen zijn gewond geraakt. De bus stortte circa 80 meter naar beneden.

Over de oorzaak van het ongeluk op de Pan-Amerikaanse weg, ruim 600 kilometer en zuiden van Lima, is nog niets bekend.