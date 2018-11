Tientallen doden door busongeluk Zimbabwe

Zeker 42 inzittenden van een bus zijn in het zuiden van Zimbabwe om het leven gekomen nadat het voertuig in brand vloog. Minstens 27 passagiers raakten ernstig gewond door het ongeval in de buurt van de stad Gwanda, aldus de plaatselijke politiewoordvoerder. Volgens het Rode Kruis was de bus onderweg naar Zuid-Afrika.

Foto’s van het ongeval tonen een volledig uitgebrand stalen skelet van de bus. Volgens de woordvoerder bleek uit de eerste onderzoeken dat een passagier een blik met gas of benzine vervoerde.

Vorige week kwamen nog vijftig mensen om het leven bij een botsing tussen twee bussen in het land. In Zimbabwe zijn ernstige verkeersongevallen aan de orde van de dag. Oorzaken zijn behalve de te hoge snelheid, vaak ook technische problemen van de voertuigen of de slechte staat van de wegen.