Minstens 47 mensen zijn om het leven gekomen bij een botsing tussen twee bussen in Zimbabwe. Dat gebeurde op de weg tussen de hoofdstad Harare en de stad Mutare. Het ongeval was in de buurt van de stad Rusape in het oosten van het land. Onder de slachtoffers zijn twee kinderen. In Zimbabwe zijn er vaak ernstige verkeersongelukken, doordat veel wegen en voertuigen slecht onderhouden zijn.