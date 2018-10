Tientallen doden door busongeluk Kenia

Door een busongeluk in het westen van Kenia zijn woensdag zeker vijftig mensen om het leven gekomen. Volgens de plaatselijke politie raakte de bus van de weg terwijl het voertuig van een steile helling afdaalde, berichtte de Daily Nation.

De bus raakte een vangrail en sloeg vervolgens om en viel in een afgrond 20 meter naar beneden. De bus was onderweg van de hoofdstad Nairobi naar het westelijke Kisumu en verongelukte bij Fort Ternan, ruim 200 kilometer ten noordwesten Nairobi. De bus bood plaats aan 67 passagiers. Onder de doden zijn zeker acht kleine kinderen.

Busongelukken komen veel voor in het Oost-Afrikaanse land. In augustus nog stortte een bus in het oosten van het land van een brug in een rivier. Daarbij vielen minstens veertig doden.