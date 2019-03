Zeker zestig mensen zijn om het leven gekomen door een verkeersongeval in Ghana. Twee bussen reden vrijdagochtend in het zuiden van het Afrikaanse land frontaal op elkaar. Een van de voertuigen vloog na de crash in brand.

Het ongeval was ongeveer 430 kilometer ten noorden van de hoofdstad Accra. In elk van de bussen zaten ongeveer 50 passagiers. Hulpdiensten ontfermden zich over 28 gewonden.

De oorzaak van de botsing is niet bekend.