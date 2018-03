Tientallen doden door brand Rusland

Het dodental door een brand in een winkelcentrum in de stad Kemerovo in Siberië is opgelopen naar 37. Dat meldden lokale media zondag op basis van informatie van lokale autoriteiten. Tientallen mensen worden vermist. Onder de slachtoffers zijn zeker elf kinderen, veel van hen waren op een speeldek in het complex.

Het dak van het winkelcentrum is ingestort. Sommigen sprongen uit het gebouw om zichzelf te redden, zo is te zien op sociale media.

De oorzaak van de brand in het complex is niet bekend. In het centrum zijn behalve winkels onder andere bioscopen en restaurants gevestigd. Volgens lokale media zijn meer dan honderd mensen geëvacueerd uit het complex.

De oorzaak is nog niet bekend, ook is nog niet duidelijk waar de brand precies is ontstaan. Sommig media melden dat het vuur in de bioscoop is begonnen, andere media noemen juist het speeldek. Volgens getuigen heeft het brandalarm niet gewerkt en volgens de autoriteiten zijn er aanwijzingen dat de nooduitgangen en toegangsdeuren van de bioscoop waren afgesloten.

Het winkelcentrum werd in 2013 geopend.

President Vladimir Poetin heeft de nabestaanden zijn condoleances overgebracht.

Kemerovo ligt in een gebied waar kolen wordt gewonnen ongeveer 3600 kilometer ten oosten van Moskou.