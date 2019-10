Tientallen doden door brand op trein Pakistan

In Pakistan zijn zeker 46 mensen om het leven gekomen en 30 mensen gewond geraakt door een brand op een passagierstrein. Volgens de politie is de brand ontstaan doordat een gasfles ontplofte die door passagiers mee was genomen aan boord is genomen om te gebruiken op een kookstel.

De ontploffing en brand legden drie rijtuigen volledig in de as. Het ongeluk gebeurde bij de stad Rahim Yar Khan in de deelstaat Punjab. De brand werd volgens de Pakistaanse minister van Transportzaken nog eens verergerd omdat de gebruikers van het kookstel hun eten in hete olie aan het bereiden waren.

De meeste slachtoffers kwamen om het leven toen ze van de rijdende trein afsprongen om aan het vuur te ontkomen. Het hoofd van de reddingsdiensten vreest dat het dodental nog verder zal oplopen.

Het is niet ongebruikelijk dat reizigers kooktoestellen meenemen in de trein. Een treinreis op het ouderwetse spoornetwerk van Pakistan neemt lange tijd in beslag.