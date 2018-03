Door een brand in een drugskliniek in de Azerbeidzjaanse hoofdstad Baku, zijn vrijdag tientallen mensen om het leven gekomen. Volgens berichten in de lokale media waren er ongeveer dertig doden, meldde het Russische persagentschap Interfax.

Het vuur heeft het houten gebouw volledig in de as gelegd. Bedlegerige patiënten slaagden er niet in te ontsnappen. Het vuur is intussen geblust, zeiden de autoriteiten in de ex-Sovjetrepubliek aan de Kaspische Zee.