Tientallen doden door aanslagen Taliban

Bij twee explosies in Afghanistan zijn zeker 30 mensen omgekomen. Ook zijn in ieder geval 45 mensen gewond geraakt. De eerste aanslag vond plaats bij een verkiezingsbijeenkomst van president Ashraf Ghani. Daarbij zijn volgens de autoriteiten zeker 24 mensen omgekomen. Ghani is niet gewond geraakt.

„De meeste slachtoffers zijn gewone burgers”, aldus het hoofd van het lokale ziekenhuis. „Het dodental kan nog flink oplopen, want er blijven mensen binnenkomen.” Volgens Afghaanse media zijn bij deze explosie al veel meer doden gevallen dan 24. Dat wordt niet bevestigd door de autoriteiten.

De tweede explosie was in hoofdstad Kabul. Daar zijn zeker zes mensen gedood door de knal, volgens de politie.

De verantwoordelijkheid voor de aanslagen is opgeëist door de Taliban. Onlangs liepen vredesbesprekingen tussen de organisatie en de Verenigde Staten stuk. Er leek twee weken geleden een akkoord te zijn bereikt over een wapenstilstand en terugtrekking van de Amerikaanse troepen. De Amerikaanse president Donald Trump trok vorige week echter de stekker uit de onderhandelingen.