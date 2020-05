Tientallen doden door aanslagen in Afghanistan

Zeker dertien mensen, onder wie twee pasgeboren baby’s, zijn dinsdagochtend gedood toen gewapende mannen een kraamkliniek aanvielen in de Afghaanse hoofdstad Kabul. Dat heeft een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken laten weten. In het oosten van het land vielen enkele uren later zeker 21 doden tijdens een zelfmoordaanslag op een begrafenisceremonie.

Volgens veiligheidsbronnen is in de kliniek, die wordt gerund door Artsen zonder Grenzen, geschoten en zijn er explosies geweest. Veiligheidstroepen hebben tijdens een uren durende operatie zeker honderd mensen in veiligheid gebracht. Volgens de woordvoerder zijn onder de doden ook moeders en verpleegkundigen. Afghaanse media melden dat de drie aanvallers zijn gedood.

„Het ziekenhuis zat vol patiënten en artsen. Er was totale paniek binnen,” zei een uit de kliniek gevluchte arts tegen het persbureau AFP.

De kliniek ligt in het westelijk deel van Kabul, waar veel Hazara wonen, een overwegend sjiitische minderheid in Afghanistan. Zij zijn een frequent doelwit van terreurorganisatie Islamitische Staat.

In Oost-Afghanistan zijn volgens de lokale autoriteiten zeker 21 mensen gedood en 55 gewond geraakt toen een zelfmoordterrorist zichzelf opblies tijdens een begrafenis van een politiecommandant. Dat meldt een woordvoerder van de lokale overheid. De aanslag had plaats in de buurt van de provinciale hoofdstad Jalalabad.

De aanvaller liet zijn explosieven ontploffen toen de ceremonie voor een overleden politiecommandant aan de gang was, aldus de woordvoerder van de gouverneur van de provincie Nangarhar.

Nangarhar ligt aan de grens met Pakistan en is lang een bolwerk van Islamitische Staat en de Taliban geweest. Zowel de internationale troepen als de Taliban in het gebied richten zich tegen IS-strijders, die grotendeels uit de provincie zijn verdreven maar nog steeds aanvallen uitvoeren op stedelijke centra. De Taliban ontkennen verantwoordelijk te zijn voor de aanslag.