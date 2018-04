Tientallen doden door aanslagen Afghanistan

KABUL(ANP/DPA) - Zeker 21 mensen zijn door twee aanslagen in de Afghaanse hoofdstad Kabul gedood, 27 anderen raakten gewond. Dat meldt het Afghaanse ministerie van Volksgezondheid. In de oostelijke provincie Nangarhar werd een aanslag gepleegd op politieagenten.

Volgens een woordvoerder van de politie zou een zelfmoordterrorist op een motor maandag in de ochtendspits de eerste explosie in Kabul hebben veroorzaakt. De slachtoffers zijn burgers. De aanslag vond plaats in de wijk Shash Darak in de buurt van hoofdkwartier van de geheime dienst, de Amerikaanse ambassade en het NAVO-hoofdkwartier.

Korte tijd later ontplofte in dezelfde wijk een tweede bom, toen hulpverleners de gewonden van de eerste aanslag verzorgden. Onder de slachtoffers van de tweede aanslag zijn journalisten, onder wie een fotograaf van het Franse persbureau AFP.

In de provincie Nangarhar kwam een politieagent door een aanslag om het leven. Vijf anderen raakten gewond.