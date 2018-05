Tientallen doden door aanslag moskee Nigeria

Zo’n twintig mensen zijn om het leven gekomen door een aanslag op moskeebezoekers in Nigeria. Het gaat volgens de politie om een zelfmoordaanslag.

De politiechef in de staat Adamawa zei dat een zelfmoordterrorist zijn explosieven liet afgaan bij de moskee. Toen de gelovigen probeerden te vluchten, sloeg een tweede aanslagpleger toe. Dat gebeurde ongeveer tweehonderd meter van het gebedshuis. Door de explosies raakten volgens de politie ook ruim twaalf mensen gewond.

De aanslag in de plaats Mubi is nog niet opgeëist, maar is mogelijk het werk van Boko Haram. Die terreurorganisatie stuurt vaker zelfmoordterroristen naar plaatsen waar veel mensen bijeenkomen. Mubi gold de afgelopen jaren als een relatief vreedzame plaats, tot eind 2017 zo’n 50 doden vielen door een zelfmoordaanslag.