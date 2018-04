Tientallen doden door aanslag Kabul

Het dodental door de zelfmoordaanslag in de Afghaanse hoofdstad Kabul is tot 48 opgelopen. 112 anderen raakten gewond. Dat meldde het ministerie van Gezondheid. Eerder repten de autoriteiten van 31 doden en ruim vijftig gewonden.

De dader sloeg zondag toe bij een centrum waar legitimatiebewijzen werden verstrekt. Hij was daar te voet naartoe gekomen. Het centrum ligt in een deel van Kabul waar vooral sjiieten wonen. De legitimatiebewijzen werden daar uitgedeeld met het oog op de parlementsverkiezingen later dit jaar. Door de explosie werden meerdere huizen verwoest en sneuvelden ruiten van een aantal gebouwen.

De terreurgroep Islamitische Staat heeft via de eigen spreekbuis Amag de verantwoordelijkheid voor de aanslag opgeëist. De Taliban hebben via Twitter betrokkenheid bij de terreuractie ontkend.