Tientallen doden bij zelfmoordaanslag op verkiezingsdag Afghanistan

Een zelfmoordterrorist heeft zichzelf zaterdag bij een stembureau in het noorden van de Afghaanse hoofdstad Kabul opgeblazen. Daarbij werden ten minste vijftien mensen gedood. Ook vielen meer dan 25 gewonden, zei een veiligheidsofficier. De verkiezingen in het land gaan gepaard met veel geweld. Volgens de regering zijn er in totaal al 130 mensen omgekomen.

Onder de doden bij de zelfmoordaanslag zijn tien burgers en vijf politieagenten. De aanslag kwam toen er nog steeds werd gestemd voor de parlementsverkiezingen. De autoriteiten vreesden al dat deze een doelwit zouden zijn voor militante aanvallen. De zelfmoordaanslag lijkt de zwaarste in een reeks geweldsincidenten tijdens verkiezingsdag. Daarbij waren eerder al zeker elf mensen om het leven gekomen.

De aanslag is niet onmiddellijk opgeÃĢist. Maar de militante Taliban hebben een reeks verklaringen uitgegeven waarin mensen wordt gezegd niet deel te nemen aan wat zij beschouwen als een proces dat door buitenlandse partijen is opgelegd. Ze waarschuwden ook dat stembureaus kunnen worden aangevallen.

Op diverse plaatsen in Afghanistan blijven de stembureaus een dag langer open, omdat de verkiezingen chaotisch verlopen. De kiescommissie maakte bekend dat op plaatsen waar problemen zijn ook zondag nog kan worden gestemd. Het geweld en organisatorische problemen overschaduwen de eerste parlementsverkiezingen in acht jaar.