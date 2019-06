Tientallen doden bij moordpartijen Nigeria

Een bende heeft zeker 34 mensen gedood in het noordwesten van Nigeria. Gewapende mannen vielen twee dorpen aan in de staat Zamfara.

De politie zegt dat de daders vrijdag de plaatsen Tungar Kafau en Gidan Wawa binnenvielen. Daar schoten ze om zich heen. Meerdere getuigen zeggen dat de politie pas na enkele uren arriveerde. De daders konden daardoor ontkomen.

"We hoorden schoten en zagen mensen een veilig heenkomen zoeken. Zij werden achtervolgd door mannen op motoren", zegt een overlevende. "We zochten meteen dekking in een huis in de buurt. Toen de bandieten klaar waren met hun moordpartij, gingen ze naar een ander dorp."

De afgelegen gemeenschappen in Zamfara worden al jaren geterroriseerd door gewapende bendes. De criminelen stelen vee, plunderen huizen en ontvoeren mensen om losgeld te kunnen vragen. Zij zouden zich schuilhouden in de bossen.