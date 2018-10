„Tientallen doden bij IS-aanval in Syrië”

Terreurgroep Islamitische Staat (IS) heeft in Syrië tientallen strijders gedood van de overwegend Koerdische Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF). Dat meldt het in Groot-Brittannië gevestigde Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten, dat zich baseert op lokale bronnen.

IS zou vrijdag ten oosten van de rivier de Eufraat posities van de SDF hebben aangevallen. Die milities krijgen steun van de Verenigde Staten, maar door slechte weersomstandigheden konden Amerikaanse gevechtstoestellen niet te hulp schieten. Het Observatorium zegt dat zeker 68 SDF-strijders zijn gedood. Anderen zouden levend in handen van de jihadisten zijn gevallen.

De SDF wordt gedomineerd door de Koerdische strijders en speelde een sleutelrol bij de strijd tegen IS. De milities verdreven de jihadisten onder meer uit hun bolwerk Raqqa, voorheen de feitelijke hoofdstad van IS. De terreurorganisatie heeft in Syrië alleen nog kleine gebieden in handen.