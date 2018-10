Tientallen doden bij gevechten in Afghanistan

Tijdens hevige gevechten in de Noord-Afghaanse provincie Samangan zijn tientallen veiligheidsfunctionarissen gedood. In het district Darah-Suf-Payan vielen de extremistische Taliban in de nacht van maandag op dinsdag verschillende controleposten aan. Politiemensen en mensen van de inlichtingendienst werden gedood, aldus een lid van de provinciale raad, Safatullah Samangani.

Onder de zeker twintig doden was ook het hoofd van de geheime politie van de provincie. Hoeveel gewonden er vielen, is nog onduidelijk.

Volgens Samangani vielen de Taliban-strijders rond één uur ’s ochtends aan met ultramoderne wapens en uitrusting. Nadat ze de controleposten hadden overvallen, namen ze diverse politieauto’s, motorfietsen en een vrachtwagen met fruit mee.

In de afgelopen maanden is de veiligheid in de provincie Samangan sterk verslechterd. De Taliban vallen constant controleposten aan in de districten Darah-Suf-Payan en Darah-Suf-Bala, waarbij al tientallen veiligheidsfunctionarissen om het leven kwamen.