Tientallen doden bij gevechten burgers met soldaten Zuid-Soedan

In Zuid-Soedan zijn zeker 38 mensen omgekomen bij gevechten tussen soldaten en burgers die weigerden hun wapens af te geven als onderdeel van een nationaal vredesakkoord. Dat melden lokale overheidsfunctionarissen.

De gevechten waren in een dorp in de staat Warrap, waar soldaten naartoe waren gekomen om de inwoners te ontwapenen. Een aantal dorpsbewoners weigerde zijn wapens op te geven, waarop onlusten uitbraken.

De gevechten verspreidden zich snel naar omliggende dorpen, zei een legerwoordvoerder. Gewapende burgers zouden een legerbasis in de buurt hebben aangevallen. Het leger heeft zich teruggetrokken uit de streek om verdere escalatie te voorkomen, aldus de zegsman.

Het vredesakkoord dat aanleiding was voor de ontwapening werd in februari gesloten tussen de Zuid-Soedanese president Salva Kiir en oppositieleider Riek Machar. Beide politici zeiden toe een regering te vormen waarin zij belangrijke overheidsposten in handen krijgen.