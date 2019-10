Tientallen doden bij busongeval Saudi-Arabië

Zeker 35 mensen zijn om het leven gekomen door een zwaar verkeersongeval in Saudi-Arabië. Een bus botste volgens de politie bij de stad Medina op een „zwaar voertuig”, berichten Saudische media. Daardoor raakten ook vier mensen gewond.

De slachtoffers zijn naar verluidt buitenlanders die met een bus van Medina naar Mekka reden. Het gaat volgens een Saudische krant om expats die in het land woonden en bezig waren met een bedevaartstocht, de zogeheten umrah. Op foto’s is te zien dat de bus in lichterlaaie staat.

De nationaliteit van de pelgrims is niet bekendgemaakt. Het zou gaan om mensen uit Arabische landen en Azië. De overlevenden zijn overgebracht naar een ziekenhuis.