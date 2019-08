Tientallen doden bij bombardement Zuid-Libië

Bij een luchtaanval uitgevoerd met een drone op een oase en regiohoofdstad in het zuiden van Libië zijn meer dan veertig doden gevallen. Circa zestig mensen raakten gewond, volgens meldingen van de libyaobserver.ly.

De internationaal erkende regering in Tripoli beschuldigt de krijgsheer Khalifa Haftar ervan achter het bombardement te zitten. Haftar zou volgens Libische media die sympathiek staan tegenover zijn veldtochten stellen dat er in Murzuq ‘Tsjadische huurlingen’ zijn gebombardeerd. In de regio waar de oude stad die ooit ‘het Parijs van de Sahara’ werd genoemd ligt, zijn stammen met elkaar in gevecht geraakt, mede door de komst van troepen van Hafter eerder dit jaar.