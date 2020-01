Tientallen doden bij begrafenis Iraanse generaal

Zeker 35 mensen zijn om het leven gekomen in het gedrang bij de begrafenis van de Iraanse generaal Qassem Soleimani. Ook raakten volgens de Iraanse staatstelevisie 48 personen gewond in Kerman.

Op de begrafenisplechtigheden was een enorme menigte afgekomen. Maandag gingen Iraniërs ook al massaal de straat op in de hoofdstad Teheran. De Iraanse staatstelevisie sprak toen over „miljoenen” mensen. Ze stonden stil bij het overlijden van de generaal en droegen vlaggen en portretten van Soleimani. Ook scandeerden ze „dood aan Amerika”.

De generaal, die de rechterhand was van de Iraans leider ayatollah Ali Khamenei, kwam vrijdag om in Irak door een Amerikaans bombardement. Zijn dood heeft de spanningen tussen de VS en Iran doen oplopen. Iran zweert wraak te nemen.