Tientallen doden bij aardverschuiving Oeganda

Door een aardverschuiving in het oosten van Oeganda zijn zeker veertig mensen om het leven gekomen. De plaatselijke autoriteiten vrezen mogelijk honderden doden, meldde de Oegandese krant New Vison vrijdag. Een groot deel van het getroffen gebied, ruim 200 kilometer ten noordoosten van de hoofdstad Kampala, is nog niet bereikbaar.

Na hevige regens in de streek stortte donderdag aarde van de bergen aan de Keniaans grens en liep een rivier snel buiten haar oevers. In het district Bududa zijn inmiddels de stoffelijke resten van veertig slachtoffers geborgen. Een modderstroom die ook woningen meesleurde, trof onder meer een markt in het gebied.

De Oegandese president Yoweri Museveni heeft de bewoners van de getroffen streek zijn medeleven betuigd en gezegd dat er wordt gekeken hoe deze rampen voorkomen kunnen worden. Het is niet voor het eerst dat deze regio wordt getroffen door dodelijke en verwoestende aardverschuivingen.