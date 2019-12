Tientallen doden bij aanval op legerkamp Niger

Zwaarbewapende aanvallers hebben een bloedbad aangericht in een legerkamp in Niger. Bronnen spreken over zestig tot zeventig doden. Ook raakten tientallen militairen gewond.

Het aangevallen kamp bevindt zich in de westelijke plaats Inates. Een van de bronnen zegt dat aanvallers dinsdagavond mortieren afvuurden. „Het dodental is zo hoog omdat munitie en brandstof explodeerden.”

Het is onduidelijk welke groep de aanval uitvoerde. In de regio zijn onder meer de extremisten van Boko Haram actief en jihadisten die banden hebben met Islamitische Staat.

Eerder in de week vielen ook al meerdere doden bij een aanval op een legerpost in Agando, bij de grens met Mali. Het ging volgens de autoriteiten om drie militairen en veertien aanvallers. Het ministerie van Defensie zegt dat zwaarbewapende „terroristen” de aanval openden op die post.