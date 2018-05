Tientallen doden bij aanval op dorp in Nigeria

Tientallen mensen zijn om het leven gekomen bij een aanval op een dorp in het noorden van Nigeria. Een politiecommissaris zei dat 45 lichamen zijn geborgen.

Een lokale bron zei tegen de Nigeriaanse krant Vanguard dat de aanvallers tal van huizen in brand hebben gestoken. Ook zouden kinderen zijn gedood. Het is nog onduidelijk wie verantwoordelijk is voor het bloedbad. Het dorp Gwaska ligt in een gebied waar groepen bandieten actief zijn. Zij houden zich schuil in dichte bossen en hebben het onder meer voorzien op vee.