Tientallen doden bij aanval Burkina Faso

Bij een aanval op een konvooi met medewerkers van een Canadees mijnbouwbedrijf zijn zeker 37 doden gevallen in Burkina Faso. Ook raakten zeker zestig mensen gewond, melden de autoriteiten in de oostelijke regio Est. Het is nog onduidelijk wie achter het bloedbad zitten.

De aanval begon volgens twee bronnen met een explosie. Die trof een militair voertuig dat het konvooi escorteerde. Kort daarna begonnen aanvallers te schieten. Het konvooi bestond volgens de eerste berichten uit vijf bussen met medewerkers en een militair escorte. Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekendgemaakt.

Mijnbouwbedrijf Semafo had al melding gemaakt van de aanval met „doden en gewonden” in het oosten van het land, op zo’n 40 kilometer van Boungou. Op dezelfde weg vielen in december vijf doden bij een aanval op een politievoertuig.