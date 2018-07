Tientallen doden bij aanslag Al-Shabaab

Bij een zelfmoordaanslag met een autobom op een militair complex in het zuiden van Somalië zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. De aanslag is opgeëist door de terreurorganisatie Al-Shabaab.

De soennitische terreurorganisatie brengt regelmatig autobommen tot ontploffing en voert zelfmoordaanslagen uit op doelen van de regering en het leger. Eerder deze maand pleegde al-Shabaab al twee bomaanslagen waarbij respectievelijk negen en drie mensen om het leven kwamen en tientallen gewonden vielen.

Somalië is sinds de val van dictator Mohamed Siad Barre al ruim een kwart eeuw in de greep van een bloedig conflict tussen de regering en al-Shabaab. De groep voert regelmatig aanslagen uit in het Oost-Afrikaanse land in een poging de door het Westen gesteunde regering omver te werpen en een islamitische staat te stichten op basis van een strikte interpretatie van de sharia, het islamitische recht.