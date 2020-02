Tientallen burgers gedood bij bloedbad in Mali

Zeker 31 burgers zijn vermoord bij een aanval op een dorp in centraal Mali. Het bloedbad werd aangericht in het herdersdorp Ogossagou, waar in maart vorig jaar al 160 burgers werden vermoord.

Volgens de plaatselijke autoriteiten is nog onbekend wie er achter de massamoord zit, maar ze verdenken een paramilitaire groep met de naam Dan Na Ambassagou. De groep zelf ontkent betrokkenheid.

De aanval was gericht op zogenoemde Fulani-herders, een nomadische stam die in gezins- en groepsverband kuddes vee hoedt.

„Ze kwamen en schoten op alles wat bewoog”, zei Hamadou Dicko, woordvoerder van de Fulani-gemeenschap. Het gebied wordt geteisterd door etnisch en religieus geweld.

Volgens lokale autoriteiten volgde de slachting minder dan 24 uur na het vertrek van Malinese soldaten, die daar ter beveiliging waren gelegerd.