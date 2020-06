Tientallen beveiligers Trump in quarantaine na rally Tulsa

Tientallen leden van de Amerikaanse Secret Service, de dienst die de president van de Verenigde Staten beveiligt, gaan in quarantaine. Die voorzorgsmaatregel is genomen nadat twee agenten van de Secret Service die bij de campagnebijeenkomst van president Donald Trump in Tulsa waren, positief testten op het nieuwe coronavirus. Dat meldt CNN op basis van ingewijden.

Uit een email aan Secret Service-agenten blijkt dat alle leden die Trump de komende weken vergezellen, regelmatig zullen worden getest. De tests zullen tussen 48 en 24 uur voor een dienstreis van de president plaatsvinden. Het beleid geldt minstens tot de Amerikaanse nationale feestdag 4 juli.

Maandag bleek al dat ook twee campagneleden, die bij de rally in Tulsa waren, het virus onder de leden hadden tijdens de bijeenkomst. Enkele uren voor het evenement bleek dat zes andere teamleden positief op corona waren getest. Het ging daarbij om medewerkers die voorbereidingen hadden getroffen voor de bijeenkomst.

Trump oogstte een golf van kritiek omdat hij tijdens de coronacrisis een massabijeenkomst hield. Hij vindt dergelijke manifestaties met duizenden aanhangers van groot belang bij zijn streven in november te worden herkozen. Op de rally in Tulsa droeg vrijwel niemand een mondkapje en werd er ook geen afstand gehouden. De hal was niet volledig bezet.