Tientallen autobranden in Zweedse steden

Gemaskerde jongeren hebben dinsdagavond tientallen auto’s in Zuidwest-Zweden in brand gestoken en vielen de politie aan. Volgens de Zweedse media zijn alleen al in Göteborg 88 voertuigen vernield of zwaar beschadigd, terwijl zich ’s nachts in Trollhättan verder naar het noorden soortgelijke incidenten hebben voorgedaan. Daar werden politieagenten met stenen bekogeld.

De politie sluit niet uit dat het een gecoördineerde actie betreft. Ooggetuigen meldden dat de daders jongeren in zwarte capuchontruien waren.