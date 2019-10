Tientallen arrestaties na protesten Catalonië

In Barcelona en andere steden in de Spaanse regio Catalonië hebben opnieuw duizenden mensen geprotesteerd tegen de veroordeling tot gevangenisstraffen van negen separatistische leiders. Zeker 25 demonstranten zijn daarbij gearresteerd.

De politie voerde charges uit toen demonstranten op verschillende locaties probeerden veiligheidshekken rond Spaanse overheidsgebouwen omver te werpen en blikken en fakkels naar de politie slingerden. Daarbij vielen zeker 74 gewonden.

In Barcelona waren er net als maandag botsingen met de politie. De demonstranten, van wie een aantal zich onherkenbaar had gemaakt, gooiden met voorwerpen en verfzakken naar de politie en scholden ze uit. Ook werden op vele plaatsen brandjes gesticht. De politie trad op met de wapenstok. Eerder hadden activisten al verschillende straten in Catalonië geblokkeerd. In Girona, Lleida en Tarragona gingen talloze voorstanders van onafhankelijkheid de straat op.