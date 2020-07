Tientallen arrestaties in Hongkong bij protesten tegen wet

De politie in Hongkong heeft woensdag tientallen mensen gearresteerd bij protesten tegen de nieuwe veiligheidswet die China heeft ingevoerd. De politie meldde dat zeker dertig mensen waren opgepakt voor het overtreden van de nieuwe wet, wapenbezit en tegenwerken van de politie.

De politie gebruikte waterkanonnen om demonstranten uiteen te drijven. Eerder werd een eerste arrestatie verricht in het kader van de nieuwe wet. Een man werd opgepakt omdat hij in het bezit was van een onafhankelijkheidsvlag van Hongkong.

Het is woensdag 23 jaar geleden dat de voormalige Britse kolonie door Londen aan China werd overgedragen. Zoals elk jaar kwamen duizenden mensen samen om daar bij stil te staan en om te demonstreren tegen de nieuwe wet. Er werden leuzen gescandeerd als „verzet tot het einde” en „Hongkong onafhankelijk”.

Vorig jaar ontstonden massale betogingen tegen onder andere de groeiende invloed van China. Peking kwam daarna met de veiligheidswet, die onder meer het streven naar afscheiding strafbaar stelt en het mogelijk maakt dat mensen die de wet overtreden aan China worden uitgeleverd.

