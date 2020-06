Tientallen arrestaties bij razzia op aanhangers Gülen in Turkije

Meer dan honderd personen zijn in Turkije opgepakt bij een actie tegen aanhangers van Fethullah Gülen. Op aanhangers van de islamitische geestelijke wordt jacht gemaakt sinds president Recept Tayyip Erdogan diens beweging ervan beschuldigt achter de couppoging te zitten die in juli 2016 plaatsvond.

De opgepakte verdachten worden door de Turkse autoriteiten in verband gebracht met de mislukte staatsgreep. De meeste van hen zouden bij de politie werken of hebben gewerkt. In meerdere delen van het land vonden arrestaties plaats.

Sinds juli 2016 zijn duizenden vermeende Gülenisten opgepakt in uitvoerige zuiveringen van onder meer het leger, de rechterlijke macht en het onderwijs. Gülen, een voormalige bondgenoot van president Erdogan, leeft in ballingschap in de Verenigde Staten en ontkent ook maar iets met de mislukte couppoging van doen te hebben gehad. Turkije heeft de Gülen-beweging op een terreurlijst gezet en de Amerikaanse autoriteiten om uitlevering van de geestelijk leider verzocht.