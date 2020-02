Tientallen arrestaties bij politieacties tegen maffia

Bij twee politieacties tegen maffia-organisaties in Italië zijn in totaal 83 mensen aangehouden. Bij een actie in de regio rond hoofdstad Rome zijn 38 bendeleden die mogelijk betrokken zijn bij illegaal gokken opgepakt. De tweede politieactie was in de zuidelijke regio Calabrië, waar 45 leden van de ’Ndrangheta werden gearresteerd. Zij worden verdacht van drugshandel.

Het Italiaanse persbureau ANSA meldt dat de opgepakte bendeleden in Rome ook actief waren in de Italiaanse plaatsen Viterbo en Padua en in Spanje en Oostenrijk. De leider van deze bende is Salvatore Nicitra. Hij zit sinds 2018 in de gevangenis wegens betrokkenheid bij moord. Nicitra wordt volgens ANSA door de Italiaanse autoriteiten gezien als de grootste maffiabaas in het noorden van Italië.