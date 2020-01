Tientallen arrestaties bij grote internationale antidrugsactie

Bij een grote internationale politieactie tegen drugshandel zijn minstens veertig mensen aangehouden. Na een twee jaar durende operatie zijn dinsdag voornamelijk verdachten uit Kroatië en Slovenië gearresteerd. Dat schrijft een Kroatische krant.

Het zou gaan om een bende die drugs vanuit Zuid-Amerika en Iran smokkelde en die via een netwerk verhandelde in de Balkan, Oostenrijk en Duitsland. Op deze manier zijn tientallen kilo’s cocaïne, heroïne, amfetamine en methamfetamine binnengebracht. Een van de kopstukken van de bende is in Ljubljana ontdekt.