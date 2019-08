Tientallen arrestaties bij betogingen G7-top

Tijdens betogingen rond de top van zeven grote industrielanden en de EU (G7) in de Franse badplaats Biarritz zijn zaterdag 68 mensen aangehouden. Ongeveer de helft is in hechtenis genomen, melden de lokale autoriteiten in Zuid-Frankrijk.

De politie gebruikte zaterdagavond traangas en waterkanonnen tegen enkele honderden actievoerders die in de nabijgelegen stad Bayonne betoogden tegen de G7-top. Getuigen meldden dat de politie ingreep nadat actievoerders stenen hadden gegooid.

De ordetroepen en betogers botsten met elkaar op enkele bruggen in het historische centrum van Bayonne. De actievoerders riepen daarbij leuzen tegen de politie en het kapitalisme. Nadat de politie ongeveer een uur tegenover de actievoerders had gestaan, zette ze traangas en waterkanonnen in om de menigte uiteen te drijven. Volgens de lokale autoriteiten zijn er geen gewonden gevallen.

Eerder zaterdag hielden tientallen antiglobalistische bewegingen een protestmars in Hendaye aan de grens met Spanje. Volgens de organisatoren kwamen er zo’n 15.000 mensen op dat protest af. De autoriteiten spraken van 9000 deelnemers.

Voor de beveiliging van de top in Biarritz zeggen de autoriteiten 13.000 militairen en agenten te hebben ingezet.