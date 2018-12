Tientallen agenten opgepakt in São Paulo

De autoriteiten in de Braziliaanse staat São Paulo hebben dinsdag meer dan vijftig politiemensen opgepakt. Zij worden ervan verdacht dat ze zich lieten omkopen door de machtige criminele organisatie PCC (Primeiro Comando da Capital). Drie vermeende leden van die bende zijn ook aangehouden.

Aanklagers zeggen dat in totaal 53 leden zijn opgepakt van het 22e bataljon van de staatspolitie. Het gaat om bijna 10 procent van de agenten in dat politiebataljon. De verdachten werkten allemaal in hetzelfde gebied in São Paulo. Ze keken naar verluidt tegen betaling de andere kant op terwijl er in drugs werd gehandeld.

De PCC handelt volgens onderzoekers onder meer in wapens en verdovende middelen. Het aanpakken van dergelijke bendes is een speerpunt voor de aankomende president Jair Bolsonaro. Hij dankt zijn populariteit onder meer aan zijn tirades tegen criminelen.