Tientallen agenten gewond bij protesten Berlijn

Zeker 77 agenten zijn deze week gewond geraakt bij de protesten in de Duitse hoofdstad Berlijn. Daar demonstreerden woensdag duizenden mensen tegen het coronabeleid van de regering. Politiechef Barbara Slowik reageerde in Duitse media geschokt op het geweld. „Agenten vertelden me dat ze zoiets in Berlijn al tientallen jaren niet meer hebben meegemaakt.”

Bij de beroemde Brandenburger Tor en het parlement verzamelden zich deze week zo’n 9000 betogers. De politie greep in toen mensen zich niet aan de maatregelen hielden die verspreiding van het coronavirus moesten voorkomen en ook niet wilden vertrekken. Dat leidde tot gewelddadige confrontaties. Agenten arresteerden 356 verdachten.

De politie zegt dat betogers probeerden om de helmen van de hoofden van agenten te trekken. Agenten zouden ook zijn bespoten met peperspray. Ook gooiden relschoppers met flessen, stenen en vuurwerk naar hulpverleners. Tientallen mensen probeerden het parlement te bestormen, waarna de politie traangas afvuurde.