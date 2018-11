Tientallen agenten gedood bij aanslag Taliban

In Afghanistan zijn bij een aanslag door de Taliban zeker 38 politiemensen en agenten van de veiligheidsdienst gedood toen ‘collega-agenten’ het vuur op hen openden. De aanslag was op een politie- en legerbasis in de westelijke provincie Farah.

De Taliban eiste via Twitter de verantwoordelijkheid op voor de schietpartij. Maandag kwamen in de regio ook al 37 politiemensen om het leven bij een aanslag van de Taliban.

De veiligheid in de provincie Farah is de afgelopen maanden dramatisch verslechterd. Deze week waren er berichten over gevechten op minstens vijf plaatsen en voortdurende aanvallen op de zogenoemde veiligheidsring rond de gelijknamige provinciehoofdstad.

In de afgelopen weken zijn de gouverneur, het hoofd van de politie en het hoofd van het leger van de provincie ontslagen en vervangen.