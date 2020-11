Tientallen aanhoudingen Spanje na protest tegen coronamaatregelen

In meerdere Spaanse steden zijn betogingen tegen de coronamaatregelen zaterdag uit de hand gelopen. In onder meer Madrid, de noordelijke stad Logroño en het zuidelijke Málaga raakten betogers slaags met de ordetroepen. Ook is er geplunderd.

De zender Cadena SER meldde dat zeker elf agenten gewond raakten. Ook zijn tientallen actievoerders opgepakt. In Madrid hield de politie ruim dertig betogers aan. Ook in onder meer Logroño, het noordelijke Santander en Bilbao zijn mensen opgepakt.

In Logroño vielen ongeveer 150 mensen de politie aan met stenen, ze staken containers in brand en plunderden winkels, meldde de politie. De oproerpolitie werd opgeroepen om ongeregeldheden in Haro, in het wijnbouwgebied van La Rioja, te onderdrukken.

Premier Pedro Sánchez twitterde: „Alleen vanuit verantwoordelijkheid, eenheid en opoffering zullen we in staat zijn om de pandemie te verslaan die alle landen verwoest. Gewelddadig en irrationeel gedrag van minderheidsgroepen is ondraaglijk. Het is niet de manier.”

Vrijdag hadden ongeveer vijftig demonstranten de politie in Barcelona met stenen aangevallen, afvalcontainers in brand gestoken en winkels geplunderd. Veertien mensen werden gearresteerd en dertig mensen raakten gewond.

Spanje is een van de zwaarst getroffen landen door Covid-19. Het land heeft tot begin mei de noodtoestand afgekondigd. Net als andere Europese landen heeft Spanje zijn toevlucht genomen tot steeds drastischer maatregelen om het aantal besmettingen te beteugelen.