Tieners overreden op Duitse S-Bahn na ruzie

Na een ruzie in Neurenberg zijn twee tieners overreden op de S-Bahn in de Duitse stad. Volgens de politie kreeg een groepje van zeker vijf mensen in het S-Bahn-station Frankenstadion ruzie met elkaar over een kleinigheid. De politie heeft twee 17-jarige verdachten opgepakt.

Drie 16-jarige jongens vielen tijdens de ruzie op de sporen. Een van hen kon net op tijd wegkomen voor de naderende trein. De andere twee tieners werden overreden en kwamen om het leven. De politie houdt de twee arrestanten verantwoordelijk voor de val van de drie van het perron op de rails. Verder onderzoek moet uitwijzen hoe dat is gebeurd. Daarbij worden onder andere de opnamen van bewakingscamera’s van het perron benut.

Volgens de politie waren er ongeveer 150 mensen op het perron en in de S-Bahn op het moment van het incident. De aanwezigen op het perron waren voornamelijk jonge mensen die van een nabijgelegen feestje kwamen. Talrijke getuigen zijn na het incident opgevangen door slachtofferhulp.