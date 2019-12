Tieners opgepakt bij oprollen pedonetwerk

Zeventien mensen, vooral tienerjongens, zijn in Spanje gearresteerd voor het delen van beelden van „extreem gewelddadige” kinderporno op WhatsApp. Dat heeft de Spaanse politie dinsdag bekendgemaakt na een twee jaar durend onderzoek op drie continenten.

De politie onderzoekt nog de betrokkenheid van negen mensen. Naast de zeventien in Spanje zijn in Europa ook een Italiaan, een Fransman en een Brit opgepakt. In Latijns-Amerika zijn tien mensen gearresteerd: vier in Ecuador, twee in Uruguay, twee in Peru en twee in Costa Rica. In India, Pakistan en Syrië hield de politie ook drie verdachten aan.

Ze werden gearresteerd voor het opslaan en delen van pornografische bestanden, die in sommige gevallen „zeer ernstig” waren, aldus een politiewoordvoerder. Hij gaf aan dat „sommige betrokken zijn bij het virtueel misbruiken en verkrachten van zeer jonge kinderen, met inbegrip van baby’s van slechts een paar maanden tot kinderen van elf of twaalf jaar oud”.