Twee tieners en een piloot zijn vrijdag om het leven gekomen door een vliegtuigongeval in de Zwitserse Alpen. Zij zaten in een klein toestel van een vliegclub dat neerstortte in het berggebied Diavolezza in de regio Engadin, in het oosten van Zwitserland.

De twee tieners van veertien deden mee aan een jeugdkamp van de vliegclub. Een zeventienjarige inzittende overleefde het ongeval en raakte zwaargewond, aldus Zwitserse media. Waardoor het toestel neerstortte is niet bekend.