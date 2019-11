Tiener steekt man neer tijdens preventiecursus

Een tiener is aangeklaagd voor de dood van een 18-jarige man tijdens een preventiecursus tegen messengeweld in Londen. Volgens de politie bezocht een groep jongeren de gemeentelijke cursus, toen ze in gevecht raakten en een mes werd getrokken. Daarbij werd de man dodelijk geraakt. De 17-jarige verdachte moet zaterdag nog voor de rechter verschijnen.

Bij het incident werd nog een tweede man gestoken, maar die raakte niet levensgevaarlijk gewond. Het is onduidelijk of de deelnemers aan de cursus waren gescreend op het dragen van wapens.

Onder Britse tieners vindt de afgelopen tijd een golf van messengeweld plaats, die jaarlijks aan veel kinderen het leven kost. Vorig jaar bereikte het aantal steekpartijen recordhoogte, met 15.000 incidenten in één jaar. Het is niet bekend hoe hoog de teller in 2019 staat.