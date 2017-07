Tiener rijdt sportwagen van vader aan gort

Op de vlucht voor de politie heeft een veertienjarige tiener de snelle Mercedes van zijn vader aan gort gereden in het Duitse Stuhr bij Bremen. De vlucht eindigde tegen de muur van een restaurant.

De achtervolging begon toen de politie de opvallende sportwagen voor een routinecontrole in de nacht van vrijdag op zaterdag wilde aanhouden. In plaats van te stoppen gaf de tiener gas en ging er vandoor, achterna gezeten door de politie. Op een kruising verloor de jeugdige chauffeur echter de macht over het stuur en reed in volle vaart tegen het restaurant.

Tot hun verbazing ontdekten de politiemensen daarna de tiener achter het stuur. Het net gerenoveerde restaurant raakte, net als de auto, zwaar beschadigd.