Tiener opgepakt voor zuuraanvallen Londen

De politie in Londen heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een tiener opgepakt die verdacht wordt van enkele aanvallen met een bijtende stof in Oost-Londen donderdag. De jongen wordt verdacht van het toebrengen van ernstig lichamelijk letsel en beroving.

Volgens de Londense politie vonden er donderdag vijf verschillende aanvallen met een bijtende stof binnen anderhalf uur plaats de Britse hoofdstad. De slachtoffers zijn overgebracht naar het ziekenhuis. Een van de slachtoffers heeft volgens de agenten ingrijpende verwondingen opgelopen.