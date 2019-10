Tiener opgepakt om doodrijden 20 kangoeroes

Een 19-jarige man is dinsdag opgepakt omdat hij wordt verdacht van het doodrijden van twintig kangoeroes in de Australische kustplaats Tura Beach. Dat schrijft The Sydney Morning Herald. Zaterdagavond zou de man met zijn pick-up truck in zijn gereden op de buideldieren.

Uit onderzoek kwam de 19-jarige man naar voren als verdachte. Hij is aangeklaagd vanwege marteling, mishandeling en het doden van dieren. „We nemen dit soort incidenten enorm serieus. Iedereen die dieren mishandelt wordt vervolgd”, zegt één van de agenten die aan de zaak werkt.

„Aan de bandensporen konden we zien hoe hard de auto ging. Met de hoge snelheid bracht hij naast de dieren ook mensen in de omgeving in gevaar”, aldus de agent.

De dieren werden verblind door de koplampen van de auto, in shock bleven de kangoeroes stilstaan, waarna ze werden doodgereden.