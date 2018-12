Tiener opgepakt na paniekuitbraak disco Italië

De Italiaanse politie heeft een tiener opgepakt nadat zes mensen om het leven waren gekomen in een nachtclub in Corinaldo. De jongen, die 15 of 16 zou zijn, heeft mogelijk een dodelijke paniekuitbraak veroorzaakt door met pepperspray te spuiten, berichten Italiaanse media.

De politie kwam de jonge verdachte op het spoor dankzij verklaringen van getuigen. Hij is formeel aangehouden voor drugsbezit, omdat agenten verdovende middelen in zijn huis vonden. Er zouden ook nog twee andere verdachten zijn opgepakt op verdenking van drugshandel.

Persbureau ANSA bericht dat nog niet vaststaat dat de jongen verantwoordelijk is voor de paniekuitbraak van zaterdag in de disco. Daar stond een optreden van rapper Sfera Ebbasta op het programma. Onderzoekers kijken of de nachtclub een onveilige situatie heeft gecreëerd door meer mensen toe te laten dan verantwoord was.