Tiener omgekomen door val van balkon Mallorca

Een Britse tiener is om het leven gekomen toen ze op Mallorca van een balkon viel. De negentienjarige vrouw probeerde vermoedelijk al klimmend haar appartement te bereiken, bericht de BBC.

De vrouw werkte bij een bar in de onder toeristen populaire badplaats Magaluf en was kennelijk haar huissleutels vergeten. Ze ging vervolgens naar het appartement van vrienden en probeerde via het balkon haar eigen woning te bereiken. „Ze klom naar haar eigen balkon toen ze vanaf de zevende verdieping omlaag viel”, zei een medewerker van de politie.

Ambulancepersoneel ontfermde zich over het slachtoffer, maar kon haar leven niet redden. De Schotse tiener had eerder deze maand nog op Facebook geschreven dat ze de tijd van haar leven had op het eiland.